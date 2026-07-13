В январе-июне 2026 года «КузбассТрансЦемент» перевез в собственных вагонах около трех миллионов тонн различных грузов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ООО «КузбассТрансЦемент» (дочернее общество АО «ХК “Сибцем”, отвечающее за эксплуатацию железнодорожного парка холдинга) подводит итоги работы в первом полугодии 2026-го.
За шесть месяцев компания перевезла в собственных вагонах около трех миллионов тонн различных грузов, что соответствует аналогичному показателю января-июня 2025 года. В том числе потребителям доставлено 837,1 тыс. тонн цемента, произведенного и заявленного к перевозке заводами холдинга, — на 22% меньше, чем в первом полугодии 2025-го.
«Перевозки строительных грузов по сети РЖД продолжают сокращаться. Уходят “в минус” и другие группы товаров, например, черные металлы, железорудное сырье, кокс, — комментирует управляющий директор ООО “КузбассТрансЦемент” Эдуард Ишимов. — Общий анализ ситуации пока не позволяет нам дать оптимистичных прогнозов: на фоне высокой ключевой ставки и проблем с обеспечением безопасности перевозок в европейской части страны отрицательная динамика, скорее всего, сохранится. Ее может усилить переход грузоотправителей на автодоставку. По оценкам экспертов, с 2022 года совокупный рост тарифов РЖД превысил 80%, что в два раза больше накопленной за тот же период инфляции. В подобных обстоятельствах железнодорожным перевозкам всё сложнее конкурировать с автомобильными, особенно при отправке товаров на “короткое плечо”. Возможно, в краткосрочной перспективе эта тенденция станет менее выраженной из-за перебоев в поставках топлива в ряде регионов, но в долгосрочной останется актуальной».
Чтобы удержать позиции на рынке, «КузбассТрансЦемент» по-прежнему активно диверсифицирует деятельность в части перевозок гранулированных шлаков, удобрений, продукций металлургической и сельскохозяйственной отраслей, других сторонних грузов. География перевозок — вся сеть российских железных дорог, а также пограничные переходы с Китаем, станции Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии.
В парке предприятия — 5164 единицы подвижного состава, в том числе 2495 полу- и 550 крытых вагонов, 2029 хоппер-цементовозов, 90 думпкаров, переданных в управление Ангарскому цементно-горному комбинату. По данным директора по перевозкам и логистике ООО «КузбассТрансЦемент» Алексея Черненко, в предварительных планах компании на 2027−2028 годы — приобретение новых хоппер-цементовозов. В дальнейшем они займут место вагонов, которые будут выведены из эксплуатации в связи с достижением нормативного срока службы, составляющего в нашей стране 26 лет.
Напомним, ООО «КузбассТрансЦемент» входит в структуру «Сибирского цемента» с 2006 года. В 2012-м на базе предприятия создан единый транспортно-логистический центр холдинга. Сегодня компания, продолжает стабильную работу. За счет перевозки сторонних грузов, внедрения эффективных логистических схем движения, передислокации и распределения подвижного состава специалистам «КузбассТрансЦемента» удается снижать показатели порожнего пробега вагонов, сокращать долю транспортных издержек в себестоимости цемента. В сентябре текущего года предприятию исполнится 25 лет.