В январе-июне 2026 года «КузбассТрансЦемент» перевез в собственных вагонах около трех миллионов тонн различных грузов

«Перевозки строительных грузов по сети РЖД продолжают сокращаться. Уходят “в минус” и другие группы товаров, например, черные металлы, железорудное сырье, кокс, — комментирует управляющий директор ООО “КузбассТрансЦемент” Эдуард Ишимов. — Общий анализ ситуации пока не позволяет нам дать оптимистичных прогнозов: на фоне высокой ключевой ставки и проблем с обеспечением безопасности перевозок в европейской части страны отрицательная динамика, скорее всего, сохранится. Ее может усилить переход грузоотправителей на автодоставку. По оценкам экспертов, с 2022 года совокупный рост тарифов РЖД превысил 80%, что в два раза больше накопленной за тот же период инфляции. В подобных обстоятельствах железнодорожным перевозкам всё сложнее конкурировать с автомобильными, особенно при отправке товаров на “короткое плечо”. Возможно, в краткосрочной перспективе эта тенденция станет менее выраженной из-за перебоев в поставках топлива в ряде регионов, но в долгосрочной останется актуальной».