В огурцах приморского производителя обнаружили превышение содержания нитратов

Лабораторные испытания показали, что в двух пробах огурцов содержание нитратов составило 478 и 740 мг/кг при максимально допустимой норме 400 мг/кг. В остальных исследованных овощах превышений не выявлено. По итогам проверки Россельхознадзор объявил предприятию предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.