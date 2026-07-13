В огурцах приморского производителя обнаружили превышение содержания нитратов

Приморское предприятие получило предостережение из-за нарушений при выращивании овощей. Во время проверки продукции с полей компании в селе Борисовка Уссурийского округа специалисты нашли в огурцах больше нитратов, чем разрешено, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
«Согласно протоколам испытаний от 17 июня, в двух пробах огурцов установлено превышение допустимого уровня содержания нитратов — 478 и 740 мг/кг при нормативе не более 400 мг/кг», — говорится в сообщении.
В ходе выездного обследования инспекторы отобрали пять проб овощей — огурцов, томатов, баклажанов и перцев. Образцы направили на исследование в Приморский филиал ФГБУ «ЦОК АПК».
Лабораторные испытания показали, что в двух пробах огурцов содержание нитратов составило 478 и 740 мг/кг при максимально допустимой норме 400 мг/кг. В остальных исследованных овощах превышений не выявлено. По итогам проверки Россельхознадзор объявил предприятию предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
В ведомстве отметили, что в рамках государственного мониторинга в Приморье было исследовано 24 пробы растительной продукции. Нарушения зафиксированы только в образцах огурцов.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что во Владивостоке обнаружили токсичные вещества в 27,5 тоннах вьетнамской масляной рыбы. Это уже восьмой инцидент, зафиксированный в 2026 году.