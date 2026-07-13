Как найти бензин в Волгограде: советы автомобилистам

В Волгограде и области сохраняется напряженная ситуация с топливом. Автомобилисты уже несколько дней ищут бензин: на заправках выстраиваются очереди, а марка АИ-95 быстро исчезает с АЗС.
С 25 июня 2026 года сеть «ЛУКОЙЛ» ввела лимит на отпуск бензина — не более 20 литров за одну транзакцию, ограничения по 30 литров действуют и на других заправках. В облпромторге подчеркнули: это реакция на повышенную нагрузку, а не признак дефицита. С 4 июля ситуация ухудшилась — АИ-95 стал заканчиваться быстрее, очереди выросли.
«Запасы топлива в регионе достаточны, поставки идут по графику», — заявили в комитете. По данным ведомства, ведется работа по оптимизации логистики, а ситуацию мониторят совместно с УФАС и региональным оперативным штабом.
В то же время горожане делятся советами: заправляться стоит с 4 до 8 утра, когда шансы застать бензин максимальны, и планировать поездку на вторник или среду — в выходные и пятницу вечером ажиотаж выше.
Проверить наличие топлива можно через приложения «Топливо» в Т-Банке, «Заправки» в Альфа-Банке или на сайте GdeBenz.ru. От поездок по трассам М-11 и М-12 лучше отказаться и заправляться заранее.
Сэкономить топливо поможет плавная езда, скорость 80−100 км/ч на трассе, проверка давления в шинах и отключение двигателя при долгой остановке. При переходе по ссылкам с предложением «забронировать» топливо стоит проявлять осторожность — в сети появились фейковые сайты-клоны крупных АЗС, — пишут «oblvesti».
Ранее сообщалось, как «топливные пираты» сливают чужой бензин по ночам.