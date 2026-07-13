Как найти бензин в Волгограде: советы автомобилистам

С 25 июня 2026 года сеть «ЛУКОЙЛ» ввела лимит на отпуск бензина — не более 20 литров за одну транзакцию, ограничения по 30 литров действуют и на других заправках. В облпромторге подчеркнули: это реакция на повышенную нагрузку, а не признак дефицита. С 4 июля ситуация ухудшилась — АИ-95 стал заканчиваться быстрее, очереди выросли.