Будущее угля уже наступило: в Красноярском крае развивают технологии глубокой переработки

Особое место в линейке продукции занимает бездымное топливо «Сибирский брикет», созданное на основе полукокса. Сегодня полукокс рассматривается во многих странах как одно из наиболее перспективных решений для коммунально-бытового отопления, благодаря высокой теплоотдаче и экологичности. Эффективность «Сибирского брикета» была подтверждена во время Международной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В рамках совместного проекта Правительства Красноярского края, администрации Красноярска и СУЭК-Красноярск жителям частного сектора бесплатно передали «Сибирский брикет» для отопления домов. Мониторинг качества атмосферного воздуха показал снижение концентрации бенз (а)пирена в отдельных до 60−80%, а в некоторых районах города до 100%.