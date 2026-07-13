Будущее угля уже наступило: в Красноярском крае развивают технологии глубокой переработки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Привычное представление об угле сегодня стремительно меняется. Помимо топлива для электростанций, он становится сырьем для производства современных материалов, востребованных в металлургии, нефтепереработке и экологических проектах.
То, что еще недавно считалось перспективным направлением, уже реализуется в России, в том числе в Красноярском крае. Именно развитию глубокой переработки угля была посвящена одна из центральных тем отраслевого семинара «Будущее угля», прошедшего в Министерстве энергетики Российской Федерации.
С докладом «Стратегические научно-технические направления развития глубокой переработки угля» выступила директор АНО «Научно-образовательный центр “Кузбасс — Донбасс”» Ирина Ганиева. Она отметила, что в России уже сформирована серьезная научная база для развития углехимии: работают 17 научных школ, за последние десять лет подготовлено более 60 научных исследований, зарегистрировано почти 700 разработок.
«В России уже созданы необходимые предпосылки для развития углехимии: сформирован серьезный научный задел, развивается инженерная инфраструктура, растет интерес бизнеса к продукции глубокой переработки угля. Следующий шаг — объединить эти возможности и обеспечить реализацию проектов, которые позволят вывести отрасль на качественно новый уровень», — подчеркнула Ирина Ганиева.
Одним из предприятий, где эти технологии уже работают в промышленном масштабе, является Берёзовский разрез СУЭК-Красноярск. Здесь создан уникальный для России комплекс глубокой переработки бурого угля, позволяющий выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Основой для нее служит бурый уголь Канско-Ачинского бассейна, который благодаря низкому содержанию серы и малой зольности считается одним из наиболее перспективных видов сырья для углехимии.
Сегодня на предприятии выпускают бездымное коммунально-бытовое топливо «Сибирский брикет», брикетированное металлургическое топливо, футеровочный материал для электролизеров алюминиевой промышленности и углеродный сорбент, применяемый в нефтепереработке и системах водоочистки.
Особое место в линейке продукции занимает бездымное топливо «Сибирский брикет», созданное на основе полукокса. Сегодня полукокс рассматривается во многих странах как одно из наиболее перспективных решений для коммунально-бытового отопления, благодаря высокой теплоотдаче и экологичности. Эффективность «Сибирского брикета» была подтверждена во время Международной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В рамках совместного проекта Правительства Красноярского края, администрации Красноярска и СУЭК-Красноярск жителям частного сектора бесплатно передали «Сибирский брикет» для отопления домов. Мониторинг качества атмосферного воздуха показал снижение концентрации бенз (а)пирена в отдельных до 60−80%, а в некоторых районах города до 100%.
И красноярские угольщики совместно с учеными не останавливаются на достигнутом. Уже в этом году на Берёзовском разрезе планируется запуск нового комплекса по производству угольного сорбента повышенной крупности и с улучшенными прочностными характеристиками. Такая продукция востребована в нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии, системах водоочистки и других высокотехнологичных отраслях.
Развитие глубокой переработки бурого угля открывает новые возможности не только для угольной отрасли, но и для экономики в целом. Вместо экспорта сырья создается востребованная высокотехнологичная продукция, появляются новые производства и рабочие места, снижается зависимость от импортных материалов. Для Красноярского края это возможность укрепить статус одного из ведущих промышленных регионов страны, а для России — сделать еще один шаг к технологическому лидерству в сфере переработки природных ресурсов.