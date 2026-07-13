Как можно сэкономить селлерам на маркетплейсах

Предпринимателей на крупнейших российских маркетплейсах становится больше с каждым годом — онлайн-торговля давно превратилась в главный канал продаж для малого и среднего бизнеса. Но чем больше продавцов и популярность, тем выше и совокупные издержки: логистика, продвижение, обслуживание финансовых операций — всё это съедает значительную часть выручки и давит на маржинальность.