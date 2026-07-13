Из Красноярского края за полгода экспортировали более 260 тысяч тонн сельхозпродукции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первом полугодии 2026 года из Красноярского края на экспорт отправлено более 260 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился в 2,6 раза.
Наибольшую долю в структуре экспорта заняла пшеница — 39,2 тыс. тонн. Второе место по объемам поставок занял овес (33 тыс. тонн), третье — рапсовое масло (32,6 тыс. тонн). Кроме того, за рубеж вывозились ячмень, горох, лен, гречиха, жмых, мука, крупа, отруби, картофель и побеги папоротника.
Крупнейшим зарубежным покупателем продукции красноярских аграриев остается Китай. За шесть месяцев в эту страну было направлено 189,1 тыс. тонн. На втором месте по объему закупок находится Монголия. В соседнюю страну экспортировано 52,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».