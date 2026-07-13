Из Красноярского края за полгода экспортировали более 260 тысяч тонн сельхозпродукции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первом полугодии 2026 года из Красноярского края на экспорт отправлено более 260 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился в 2,6 раза.