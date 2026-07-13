Инфляция в Беларуси замедлилась до самого низкого уровня с октября 2023-го

Что касается темпов роста цен на непродовольственные товары, то они практически не изменились и составили в июне 2,1%. Вместе с тем, повысилась инфляция в сфере услуг — до 8,8% после 8,5% в мае. Как отметили в банке, произошло это на фоне сохраняющегося высокого роста заработной платы (плюс 7,1% в январе-мае этого года).