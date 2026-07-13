Инфляция в Беларуси замедлилась до самого низкого уровня с октября 2023-го

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Инфляция в Беларуси замедлилась до самого низкого уровня с октября 2023 года, говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
По информации аналитиков банка, в июне этого года инфляция составила 4,3%, а в мае она была 4,8%.
«Основной вклад внесло снижение инфляции на продовольственные товары до 3,4% с 4,9% месяцем ранее. Этому способствовало удешевление плодоовощной продукции на 11,5% после 7,8% в мае», — говорится в сообщении.
В ЕАБР также отметили, что снижение цен на некоторые категории товаров частично связано с укреплением белорусского рубля на 6,1% в июне.
Что касается темпов роста цен на непродовольственные товары, то они практически не изменились и составили в июне 2,1%. Вместе с тем, повысилась инфляция в сфере услуг — до 8,8% после 8,5% в мае. Как отметили в банке, произошло это на фоне сохраняющегося высокого роста заработной платы (плюс 7,1% в январе-мае этого года).
«В этих условиях базовая инфляция замедлилась до 4,8% в июне после 5,3% в мае, что указывает на устойчивость дезинфляционных процессов. Ожидаем, что по итогам 2026 года инфляция останется ниже предельного параметра 7%», — подчеркнули в финучреждении.