Предложение квартир в новостройках в крупных городах России снизилось на 6,4%

Сильнее всего показатель просел в Ростове-на-Дону (на 25,7%, до 18,2 тыс. объектов), Челябинске (на 17,6%, до 10,3 тыс.) и Краснодаре (на 14,7%, до 42,4 тыс.). В Санкт-Петербурге показатель снизился на 8,9%, составил 33,9 тыс. квартир. В старых границах Москвы, по сведениям CORE.XP, объем первичного жилья сократился на 15%, до 30,4 тыс. квартир.