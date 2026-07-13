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Европа бьет рекорды по импорту российского СПГ: названы главные покупатели

FT: ЕС закупил рекордный объем газа с флагманского российского завода.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны в первой половине 2026 года установили рекорд по импорту сжиженного природного газа с российского «Ямал СПГ», сообщает Financial Times со ссылкой на данные Kpler.

Закупки достигли 9,89 млн тонн — на 18% больше, чем годом ранее. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания. Рост импорта происходит на фоне готовящегося запрета ЕС на долгосрочный ввоз российского СПГ. В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа: полный запрет на импорт сжиженного природного газа вступает в силу с 1 января 2027 года, а поставки трубопроводного газа прекратятся с 30 сентября того же года.

Активист Urgewald Себастьян Рёттерс назвал текущие объемы «шокирующими», учитывая, что они фиксируются после усиления Россией ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что российский сжиженный природный газ оказался востребован на мировых рынках на фоне дефицита, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке.

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