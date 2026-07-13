Европа бьет рекорды по импорту российского СПГ: названы главные покупатели

Закупки достигли 9,89 млн тонн — на 18% больше, чем годом ранее. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания. Рост импорта происходит на фоне готовящегося запрета ЕС на долгосрочный ввоз российского СПГ. В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа: полный запрет на импорт сжиженного природного газа вступает в силу с 1 января 2027 года, а поставки трубопроводного газа прекратятся с 30 сентября того же года.