Контракт S7 на 100 самолетов Ту-214 оказался под угрозой срыва: в чем проблемы

Меморандум, подписанный с ОАК осенью 2024 года, фиксирует срок заключения контракта до конца 2026 года, однако текущие разногласия ставят сделку под вопрос.
Главный камень преткновения, по данным Ъ, — это отсутствие гарантий модернизации кабины под двухчленный экипаж, улучшения летно-технических характеристик и минимизации простоев. Переход на двух пилотов требует свыше 20 млрд рублей, и источники финансирования пока не определены.
Ситуацию усложняет отсутствие субсидий, способных снизить рыночную стоимость Ту-214 около 9 млрд рублей минимум на треть, а задержка авансирования тормозит запуск серийного производства. Кроме того, до сих пор не запущена программа подготовки бортинженеров на случай, если самолеты придется брать в старой модификации.
В S7 заявляют, что переговоры продолжаются и речь о срыве не идет. Перевозчик настаивает на важности двухчленной кабины, но готов принять первые 5−10 машин в трехчленной компоновке. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов подтвердил, что ведомство уже обсуждает с авиакомпанией варианты поэтапной доработки.
Ранее генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев заявил, что первые 10 самолетов Ту-214, выпускаемые Казанским авиационным заводом для ГТЛК и S7, будут рассчитаны на экипаж из трех человек. Оставшиеся 90 машин — на двух пилотов.