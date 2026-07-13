Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Контракт S7 на 100 самолетов Ту-214 оказался под угрозой срыва: в чем проблемы

«Ъ»: поставка 100 лайнеров Ту-214 для S7 может сорваться.

Источник: Комсомольская правда

Масштабное соглашение между авиакомпанией S7 и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку до 100 лайнеров Ту-214 находится под угрозой. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме.

Меморандум, подписанный с ОАК осенью 2024 года, фиксирует срок заключения контракта до конца 2026 года, однако текущие разногласия ставят сделку под вопрос.

Главный камень преткновения, по данным Ъ, — это отсутствие гарантий модернизации кабины под двухчленный экипаж, улучшения летно-технических характеристик и минимизации простоев. Переход на двух пилотов требует свыше 20 млрд рублей, и источники финансирования пока не определены.

Ситуацию усложняет отсутствие субсидий, способных снизить рыночную стоимость Ту-214 около 9 млрд рублей минимум на треть, а задержка авансирования тормозит запуск серийного производства. Кроме того, до сих пор не запущена программа подготовки бортинженеров на случай, если самолеты придется брать в старой модификации.

В S7 заявляют, что переговоры продолжаются и речь о срыве не идет. Перевозчик настаивает на важности двухчленной кабины, но готов принять первые 5−10 машин в трехчленной компоновке. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов подтвердил, что ведомство уже обсуждает с авиакомпанией варианты поэтапной доработки.

Ранее генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев заявил, что первые 10 самолетов Ту-214, выпускаемые Казанским авиационным заводом для ГТЛК и S7, будут рассчитаны на экипаж из трех человек. Оставшиеся 90 машин — на двух пилотов.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше