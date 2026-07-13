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Каждый третий красноярец хотя бы раз угрожал работодателю увольнением

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 30% работающих жителей Красноярска хотя бы раз угрожали работодателю увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 30% работающих жителей Красноярска хотя бы раз угрожали работодателю увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда.

Такие данные приводит сервис SuperJob. Согласно исследованию, мужчины прибегают к такой тактике чаще женщин — 35% против 25%. Чаще других об увольнении заявляют красноярцы с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — таких оказалось 36%.

При этом более половины работников, решившихся на такой шаг, добились желаемого. О положительном результате сообщили 54% опрошенных. Еще 34% в итоге действительно уволились, а 8% остались работать на прежних условиях.

Интересно, что женщины успешнее добиваются уступок со стороны работодателя: положительного результата достигли 58% из них против 50% мужчин. В то же время мужчины чаще уходили из компании после конфликта — 39% против 30%.

Опрос работодателей показал, что компании стали лояльнее относиться к подобным ситуациям. Каждый десятый работодатель сообщил, что сразу выполняет требования сотрудника, а 67% предпочитают искать компромисс. Лишь 9% работодателей заявили, что в подобных случаях увольняют работника.