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Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 13 июля после выходных

Нацбанк поднял курс евро и курс доллара и опустил курс российского рубля на 13 июля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком были скорректированы валютные курсы на 13 июля, понедельник. Так, после выходных курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля укрепился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на пятницу, 13 июля, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8696 белорусского рубля, 1 евро — 3,2797 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7472 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 10 июля, а также выходные субботу, 11 июля, и воскресенье, 12 июля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля уменьшился в понедельник, 13 июля. Сильнее в сторону понижения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0089 белрубля, курс евро подрос на 0,0101 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0196 белрубля.

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