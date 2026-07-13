Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 13 июля после выходных

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 10 июля, а также выходные субботу, 11 июля, и воскресенье, 12 июля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля уменьшился в понедельник, 13 июля. Сильнее в сторону понижения изменился курс российского рубля.