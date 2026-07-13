Спрос на строителей и рабочий персонал вырос в Нижегородской области в июне

Эксперты также сформировали топ‑10 сфер с наиболее выраженной динамикой спроса. В перечень вошли: высший и средний менеджмент, транспорт и логистика, производство и сервисное обслуживание, автомобильный бизнес, сельское хозяйство, розничная торговля, а также направления, связанные с управлением персоналом и проведением тренингов.