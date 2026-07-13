Спрос на строителей и рабочий персонал вырос в Нижегородской области в июне

В Нижегородской области в июне заметно вырос спрос на кадры: работодатели активнее ищут рабочий персонал, строителей и специалистов научного профиля. Такую информацию опубликовала пресс‑служба hh.ru.
Аналитические данные демонстрируют существенный прирост вакансий: для представителей рабочих профессий («синих воротничков») показатель увеличился на 36%, а для строителей — на 29%.
Повышенный интерес к работникам образования, вероятно, обусловлен подготовкой к предстоящему учебному году. Рост числа вакансий для рабочих специалистов, в свою очередь, отражает потребность предприятий в решении текущих производственных вопросов.
Эксперты также сформировали топ‑10 сфер с наиболее выраженной динамикой спроса. В перечень вошли: высший и средний менеджмент, транспорт и логистика, производство и сервисное обслуживание, автомобильный бизнес, сельское хозяйство, розничная торговля, а также направления, связанные с управлением персоналом и проведением тренингов.
Лидером по уровню предлагаемых зарплат стал сегмент высшего и среднего менеджмента — в среднем 120,6 тысячи рублей. Второе место занял автобизнес: здесь средняя зарплата составила 115,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнули специалисты сельскохозяйственной отрасли — им предлагали порядка 109,6 тысячи рублей.
Ранее топ-5 высокооплачиваемых вакансий июля определили в Нижнем Новгороде.