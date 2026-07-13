В Бугульме создадут крупнейший на юго-востоке Татарстана промышленный парк

Сейчас наша основная задача — не причитать о былой славе этих предприятий. Сейчас нужно говорить о создании новых площадок, новых предприятий, привлечении новых инвесторов. Мы много времени посвящаем, в хорошем смысле этого слова, позиционированию и «продаже» Бугульмы, как перспективной территории, продвижению ее инвестиционной привлекательности.