В Бугульме создадут крупнейший на юго-востоке Татарстана промышленный парк

По словам главы района, промышленность города в последние годы столкнулась с серьезными вызовами. Ряд предприятий сократили объемы производства, что отразилось на показателях экономики муниципалитета. В этих условиях основной задачей становится создание новых производств и привлечение инвесторов.
Сейчас наша основная задача — не причитать о былой славе этих предприятий. Сейчас нужно говорить о создании новых площадок, новых предприятий, привлечении новых инвесторов. Мы много времени посвящаем, в хорошем смысле этого слова, позиционированию и «продаже» Бугульмы, как перспективной территории, продвижению ее инвестиционной привлекательности.
После итоговой коллегии района был выстроен предметный диалог с руководством Бугульминского механического завода и компанией «Татнефть». По словам мэра, сегодня совместно прорабатывается создание на территории предприятия крупнейшего промышленного парка на юго-востоке республики.
Кроме того, власти вместе с компанией «Татнефть» начали обсуждать возможность создания в Бугульме особой экономической зоны.
«Мы начали вместе с компанией “Татнефть” говорить о создании особой экономической зоны. Понятно, что кому-то это может показаться преждевременным. Но, не задавая такую планку и не формируя образ будущего Бугульмы, очень сложно говорить о развитии этой территории», — отметил глава района.
Он добавил, что Бугульма активно продвигает свой инвестиционный потенциал совместно с Министерством промышленности и торговли Татарстана, Агентством инвестиционного развития республики и другими профильными ведомствами. Район уже проводит встречи с потенциальными инвесторами и рассчитывает на появление новых производств в ближайшие годы.
Подробнее о том, какой станет Бугульма к своему юбилею, как город планирует развивать промышленность и туризм, зачем юго-востоку Татарстана Карабашское море и на кого сегодня опирается муниципальная власть, — в материале «Дамир Фаттахов: Бугульма к 250-летию получит новую программу развития».