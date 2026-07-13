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В Бугульме создадут крупнейший на юго-востоке Татарстана промышленный парк

В Бугульме рассматривают возможность создания крупнейшего на юго-востоке Татарстана промышленного парка, а в перспективе — особой экономической зоны. Базой для нового проекта может стать территория Бугульминского механического завода площадью почти 64 гектара. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал глава Бугульминского района Татарстана, мэр Бугульмы Дамир Фаттахов.

Источник: ИА Татар-информ

По словам главы района, промышленность города в последние годы столкнулась с серьезными вызовами. Ряд предприятий сократили объемы производства, что отразилось на показателях экономики муниципалитета. В этих условиях основной задачей становится создание новых производств и привлечение инвесторов.

Сейчас наша основная задача — не причитать о былой славе этих предприятий. Сейчас нужно говорить о создании новых площадок, новых предприятий, привлечении новых инвесторов. Мы много времени посвящаем, в хорошем смысле этого слова, позиционированию и «продаже» Бугульмы, как перспективной территории, продвижению ее инвестиционной привлекательности.

подчеркнул Фаттахов

После итоговой коллегии района был выстроен предметный диалог с руководством Бугульминского механического завода и компанией «Татнефть». По словам мэра, сегодня совместно прорабатывается создание на территории предприятия крупнейшего промышленного парка на юго-востоке республики.

Кроме того, власти вместе с компанией «Татнефть» начали обсуждать возможность создания в Бугульме особой экономической зоны.

«Мы начали вместе с компанией “Татнефть” говорить о создании особой экономической зоны. Понятно, что кому-то это может показаться преждевременным. Но, не задавая такую планку и не формируя образ будущего Бугульмы, очень сложно говорить о развитии этой территории», — отметил глава района.

Он добавил, что Бугульма активно продвигает свой инвестиционный потенциал совместно с Министерством промышленности и торговли Татарстана, Агентством инвестиционного развития республики и другими профильными ведомствами. Район уже проводит встречи с потенциальными инвесторами и рассчитывает на появление новых производств в ближайшие годы.

Подробнее о том, какой станет Бугульма к своему юбилею, как город планирует развивать промышленность и туризм, зачем юго-востоку Татарстана Карабашское море и на кого сегодня опирается муниципальная власть, — в материале «Дамир Фаттахов: Бугульма к 250-летию получит новую программу развития».