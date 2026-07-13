Башкирский мёд уехал в Европу

На днях за границу отправились 20 тонн цветочного мёда в 70-ти 200-литровых бочках. Экспортёр — уфимское предприятие, которое уверенно наращивает реализацию продукции за рубеж и с начала года отгрузило более 100 тонн натуральной продукции. Вся она прошла необходимую сертификацию, сообщили в Россельхознадзоре по РБ.
Напомним, целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% к 2020 г.
Ранее сообщали: Азербайджан закупил башкирскую колбасу.
Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше