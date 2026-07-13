Нижегородской области списали часть бюджетных кредитов на 21,6 млрд рублей

Как отметил Илья Цыпкин, размер списания для каждого региона зависит от объема вложений в проекты развития территорий. Речь идет о модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселении граждан из аварийного жилья, обновлении общественного транспорта и других инфраструктурных программах.