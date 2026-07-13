Нижегородской области списали часть бюджетных кредитов на 21,6 млрд рублей

Нижегородская область вошла в число регионов России, которым в 2026 году списали наибольший объем бюджетных кредитов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления муниципальных рейтингов АКРА Илью Цыпкина.
С начала года правительство России списало регионам 276,8 млрд рублей бюджетных кредитов. Такая мера затронула 67 субъектов страны.
Нижегородской области было списано 21,6 млрд рублей, что составляет 17% задолженности региона перед федеральным бюджетом. По объему списанных средств регион вошел в число лидеров наряду с Московской областью (30,5 млрд рублей), Краснодарским краем (24,1 млрд рублей) и Татарстаном (23,7 млрд рублей).
Как отметил Илья Цыпкин, размер списания для каждого региона зависит от объема вложений в проекты развития территорий. Речь идет о модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселении граждан из аварийного жилья, обновлении общественного транспорта и других инфраструктурных программах.
По словам эксперта, такой механизм призван стимулировать регионы активнее инвестировать в развитие инфраструктуры и повышение качества жизни населения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 48 место заняла Нижегородская область в рейтинге российских регионов по доступности жилья в 2026 году.