Где в Геленджике есть бензин 13 июля 2026

Станции «Газпромнефть» отпускают топливо на М-4 «Дон», на объездной (АИ-92, АИ-95, АИ-100 до 30 литров на авто, дизельное топливо), на улице Ходенко (дизельное топливо) и на Сухумском шоссе (дизельное топливо). Заправка «Лукоил» открыта в селе Архипо-Осиповка (20 литров на авто, АИ-92 и АИ-95 только по топливным картам, дизельное топливо).