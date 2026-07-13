Утром понедельника в Краснодаре работают 64 АЗС

В городском МЦУ призвали автомобилистов не приобретать топливо впрок. По данным ведомства, это позволит снизить нагрузку на работающие АЗС, сократить очереди и сохранить доступность топлива для всех участников движения. Параллельно на региональном и муниципальном уровнях принимаются меры для стабилизации ситуации с обеспечением нефтепродуктами.