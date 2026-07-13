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Утром понедельника в Краснодаре работают 64 АЗС

По состоянию на утро 13 июля в Краснодаре работают 64 автозаправочные станции, на которых доступно топливо нескольких видов, сообщили в городском МЦУ. При этом ситуация на рынке меняется в течение дня.

Источник: Коммерсантъ

Бензин АИ-92 можно приобрести на 48 АЗС, АИ-95 — на 43, АИ-100 — на 11 заправках. Дизельное топливо доступно на 60 объектах.

Работающие станции представлены основными сетями, включая «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», Teboil, «Уфимнефть», Atan и другие. Заправки функционируют на улицах Селезнева, Московской, Кубанской Набережной, Ростовском шоссе, Дзержинского, Уральской, Российской, Красных Партизан, Западном обходе, Ставропольской и других магистралях города.

На части АЗС собственники ввели временные ограничения — отпуск топлива осуществляется только непосредственно в топливные баки автомобилей.

Еще 39 заправочных станций в Краснодаре временно не отпускают топливо, 11 объектов закрыты на ремонт или проводят ребрендинг.

В городском МЦУ призвали автомобилистов не приобретать топливо впрок. По данным ведомства, это позволит снизить нагрузку на работающие АЗС, сократить очереди и сохранить доступность топлива для всех участников движения. Параллельно на региональном и муниципальном уровнях принимаются меры для стабилизации ситуации с обеспечением нефтепродуктами.

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