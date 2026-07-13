Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пяти севастопольских АЗС появится топливо в свободной продаже

Развожаев: топливо в свободной продаже появится на пяти АЗС Севастополя 13 июля.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 13 июля, на пяти АЗС Севастополя появится топливо в свободной продаже. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу топлива планируют открыть ровно в 10 утра. На пяти АЗС компании «АТАН» можно будет купить АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Севастопольский губернатор напомнил об ограничениях, действующих в городе-герое.

«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», — написал Развожаев.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше