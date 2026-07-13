На пяти севастопольских АЗС появится топливо в свободной продаже

В понедельник, 13 июля, на пяти АЗС Севастополя появится топливо в свободной продаже. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Свободную продажу топлива планируют открыть ровно в 10 утра. На пяти АЗС компании «АТАН» можно будет купить АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Севастопольский губернатор напомнил об ограничениях, действующих в городе-герое.
«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», — написал Развожаев.
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