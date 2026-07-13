В Перми построят жилой квартал с бассейном и залом единоборств

Концепцию комплексного развития территории на улице Подлесной в микрорайоне Парковый рассмотрели на заседании градостроительного совета Пермского края, сообщила главный архитектор Прикамья Елена Ермолина.
Ключевой элемент проекта — строительство плавательного бассейна. В комплексе запланированы взрослая и детская чаши, зал для единоборств и универсальный спортивный зал. Прилегающую территорию благоустроят и обеспечат парковочным пространством.
Второй блок, который обсуждали на совете, — концепция жилой застройки. В микрорайоне Парковый появится новый квартал с домами переменной этажности и доминантными башнями до 25 этажей.
«Сегодня важно создавать полноценную городскую среду, где рядом с домом появляются общественные пространства, спортивные объекты и вся необходимая инфраструктура — это делает новые районы удобными для жителей», — отметила Ермолина.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на градсовете утвердили концепцию аквапарка в Перми. Подробнее — в материале.