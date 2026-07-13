Реальная цена маткапитала снизилась за 10 лет на 38%

В 2025 году сертификаты на маткапитал получили 687 570 человек. Из них 496 133 направили его на улучшение жилищных условий. Это на 11% меньше, чем годом ранее, и минимальное значение за последние 15 лет, следует из данных Социального фонда России. Всего за время действия программы с 2007 по 2025 год более 15,2 млн россиян получили маткапитал. Из них 10,1 млн лиц (две трети) направили средства на улучшение жилищных условий.