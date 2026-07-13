Реальная цена маткапитала снизилась за 10 лет на 38%

Жилищная покупательная способность материнского капитала снизилась по сравнению со своим максимальным значением в 2016 году на 38%. Это следует из данных Росстата и Социального фонда России, которые изучили «Ведомости».
Номинально размер выплаты вырос за 10 лет с 453 026 ₽ за второго ребёнка до 963 243 ₽ за двух детей, или в 2,1 раза. Однако жильё за тот же период тоже выросло в цене — в 3,4 раза. Если в 2016 году маткапитал был эквивалентен 8,4 м², то в 2026 году можно приобрести только 5,2 м² жилья.
В 2025 году сертификаты на маткапитал получили 687 570 человек. Из них 496 133 направили его на улучшение жилищных условий. Это на 11% меньше, чем годом ранее, и минимальное значение за последние 15 лет, следует из данных Социального фонда России. Всего за время действия программы с 2007 по 2025 год более 15,2 млн россиян получили маткапитал. Из них 10,1 млн лиц (две трети) направили средства на улучшение жилищных условий.