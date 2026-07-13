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В S7 прокомментировали сообщения о срыве переговоров по контракту на поставки Ту-214

S7 опровергла сообщения о срыве переговоров по поставкам Ту-214.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжают активный диалог по поставкам пассажирских лайнеров Ту-214. Информация о возможном срыве соглашения не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«S7 находится в плотном и буквально ежедневном контакте с ОАК, переговоры продолжаются, и ни о каком срыве речи не идет», — подчеркнули в авиакомпании в беседе с РИА Новости.

В S7 отметили, что с момента подписания меморандума в феврале 2026 года стороны серьезно продвинулись в обсуждении условий. Сейчас партнеры детально прорабатывают техническое задание, просчитывают финансовую модель эксплуатации и выстраивают логистические процессы.

Ключевым вопросом остается кабина пилотов. Приоритетом для S7 является современная модификация Ту-214, рассчитанная на двух членов экипажа. Однако в авиакомпании готовы проявить гибкость и допускают возможность получения первых бортов в стандартной версии — с кабиной на трех человек.

Напомним, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), S7 и ОАК заключили меморандум о поставке 100 Ту-214 для S7, адаптированных под их эксплуатацию.

В понедельник, 13 июля, «Коммерсантъ» сообщил, что соглашение под угрозой из-за отсутствия гарантий модернизации кабины под двухчленный экипаж, улучшения летных характеристик и снижения простоев. Также отмечалось якобы отсутствие субсидий для снижения стоимости Ту-214 и программы подготовки бортинженеров.