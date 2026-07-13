Стало известно, когда начнется строительство четвертой линии метро в Минске

Он уточнил, что на новой ветке метро, которая пройдет в основном вдоль второго транспортного кольца Минска, будет 15−17 станций, в том числе шесть пересадочных.
«Первые три (станции — Sputnik) уже проектируются, а подготовку к строительству планируют начать до конца года», — цитирует Рудько агентство «Минск-Новости».
Директор института также рассказал, что общая протяженность кольцевой линии с учетом съездов и подъезда к новому депо составит около 27 км. На стартовом участке четвертой ветки, протяженность которого около 4 км, расположатся три станции: «Максима Богдановича» (пересадочная), «Старовиленский шлях» и «Веснянка».
Планируется, что подвижной состав новой линии будет обслуживать электродепо «Слуцкое», но затем, в связи с увеличившимся количеством новых поездов, понадобится еще одно современное депо. Оно будет размещаться на территории завода отопительного оборудования на улице Тимирязева.
По словам Рудько, четыре основных пусковых участка построят поэтапно, очередность их строительства обсуждается.
Отправные точки их соприкасания — пр. Партизанский (станции «Партизанская» или «Тракторный завод»), ЖК «Минск-Мир» («Аэродромная»), ул. Харьковская и Долгобродская.
Он добавил, что второй пусковой участок, скорее всего, пойдет в сторону Дражни, на нем будет пересадка на станцию «Академия наук». Здесь понадобится сложнейшая реконструкция, при этом Московская линия подземки должна работать без остановки.
Рудько также рассказал, что не исключается закупка новых щитов большего диаметра, чем у применяющихся сейчас шестиметровых «Алеси» и «Марии». По словам директора института, при использовании двухпутного 10-метрового щита больше расход бетона, зато меньше воздействие на здания рядом со строящейся веткой. 13-метровый щит позволяет соорудить стандартный платформенный участок станции.