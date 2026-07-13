Стало известно, когда начнется строительство четвертой линии метро в Минске

Рудько также рассказал, что не исключается закупка новых щитов большего диаметра, чем у применяющихся сейчас шестиметровых «Алеси» и «Марии». По словам директора института, при использовании двухпутного 10-метрового щита больше расход бетона, зато меньше воздействие на здания рядом со строящейся веткой. 13-метровый щит позволяет соорудить стандартный платформенный участок станции.