Европейский союз в первой половине 2026 года импортировал рекордные 9,89 миллиона тонн сжиженного природного газа с российского завода, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Основными импортёрами стали Франция, Бельгия и Испания.
Франция закупила 3,6 миллиона тонн, Бельгия — 2,9 миллиона, Испания — 2,7 миллиона тонн. По оценкам, общие расходы Евросоюза на эти поставки могут достигать шести миллиардов евро. Рост импорта произошёл на фоне сохраняющегося спроса на газ и попыток диверсификации поставок.
Несмотря на политику снижения зависимости от российского газа, европейские страны продолжают закупки. В 2025 году ЕС уже наращивал импорт СПГ из России, что вызывало критику со стороны некоторых политиков. Однако экономическая целесообразность оказывается выше политических деклараций.
В Кремле позитивно оценивают рост поставок, называя это подтверждением востребованности российского энергоресурса. В Европе же раздаются призывы к ужесточению санкций против российского СПГ, но пока они не находят консенсуса.
В 2025 году ЕС уже фиксировал рекордные закупки. Рост импорта происходит вопреки политическим заявлениям. Экономисты связывают это с конкурентоспособностью российского газа на европейском рынке. В США также выражают обеспокоенность зависимостью Европы от российского СПГ. Однако переориентация на других поставщиков требует времени.
Дорогая электроэнергия затормозит экономику еврозоны в 2026 году.
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