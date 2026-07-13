Евросоюз закупил рекордные объёмы российского газа

В 2025 году ЕС уже фиксировал рекордные закупки. Рост импорта происходит вопреки политическим заявлениям. Экономисты связывают это с конкурентоспособностью российского газа на европейском рынке. В США также выражают обеспокоенность зависимостью Европы от российского СПГ. Однако переориентация на других поставщиков требует времени.