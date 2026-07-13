Юрист Матюшенко: использование воды из колодца в бизнес-целях грозит штрафом

Использование воды из колодца на участке может привести к крупным штрафам. Об этом рассказал первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенко. Дело в том, что право собственности на землю не дает безусловного права распоряжаться ее ресурсами, поскольку подземные воды входят в государственный фонд и регулируются законом «О недрах». Но ситуации разнятся и штрафы положены не за каждое использование скважины.
Например, если брать воду для бытовых целей — утоления жажды, приготовления пищи, полива огорода или наполнения бассейна — оформлять специальные разрешения не требуется. Однако проблемы начинаются, когда вода перестает применяться исключительно для личных нужд. Если собственник начинает реализовывать жидкость соседям, задействовать ее в коммерческой деятельности или добывать в промышленных масштабах, требующих лицензирования, это квалифицируется как незаконное пользование недрами.
В беседе с Абзацем юрист уточнил, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц сумма взыскания составит от 3 до 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Юрлицам придется платить значительно больше — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
Юрист призвал обратить внимание на соблюдение санитарных норм при обустройстве источника. Источник водоснабжения запрещено располагать вблизи выгребных ям, туалетов, а также мест складирования удобрений, химикатов или горюче-смазочных материалов. В случае выявления подобных нарушений владельцу выдадут предписание об их устранении, однако в отдельных ситуациях собственнику может грозить дополнительная административная ответственность.