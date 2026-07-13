Юрист Матюшенко: использование воды из колодца в бизнес-целях грозит штрафом

Использование воды из колодца на участке может привести к крупным штрафам. Об этом рассказал первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенко. Дело в том, что право собственности на землю не дает безусловного права распоряжаться ее ресурсами, поскольку подземные воды входят в государственный фонд и регулируются законом «О недрах». Но ситуации разнятся и штрафы положены не за каждое использование скважины.