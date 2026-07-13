Где в Крыму можно купить бензин и ДТ

В канале министерства топлива и энергетики республики на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых начиная с 10 утра можно заправиться бензином и ДТ. Так, топливо есть в Ялте, Евпатории, Симферополе, Джанкое, Бахчисарае, Керчи и других населенных пунктах.
Так, в Феодосии топливо продают на пяти АЗС «АТАН» с 10:00 по адресам:
*пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 — А-95 ультра.
*г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — А-95 ультра.
*г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б — ДТ ультра.
*г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б — А-95 ультра.
*г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-95 ультра.
В Евпатории свободная реализация АИ-95 Ультра осуществляется на АЗС-35, ул. 2-й Гвардейской Армии, 12.
В Алуште с 10:00 запланирована свободная реализация ГСМ на следующих АЗС «АТАН»:
— ул. Ленина, 114 (95+).
— ул. Ленина, 115 (ДТ+).
Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин отмечал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.