Кубани списали 24,1 млрд рублей бюджетных кредитов

Илья Цыпкин пояснил, что объем списания напрямую коррелирует с инвестициями регионов в инфраструктурные проекты: модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, программы расселения аварийного жилья, обновление общественного транспорта и другие инициативы по развитию территорий. Такой подход призван стимулировать региональные власти активно вкладываться в экономику и социальную сферу, что, по словам аналитика, должно привести к положительным долгосрочным экономическим эффектам.