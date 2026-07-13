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Кубани списали 24,1 млрд рублей бюджетных кредитов

Краснодарский край уменьшил бюджетный долг на 24% благодаря федеральной поддержке.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный центр снизил долговую нагрузку на бюджет Краснодарского края на 24,1 миллиарда рублей в рамках программы списания регионам бюджетных кредитов. Эта сумма составляет 24% от общей задолженности Кубани перед федеральным бюджетом, сообщил РИА Новости руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

По данным эксперта, с начала 2026 года Правительство России аннулировало бюджетные займы на общую сумму в 276,8 миллиарда рублей для 67 субъектов Федерации. Краснодарский край вошел в число лидеров по абсолютному объему списанных средств. Среди других регионов, получивших значительную поддержку, — Московская область (30,5 млрд рублей), Татарстан (23,7 млрд) и Нижегородская область (21,6 млрд).

Илья Цыпкин пояснил, что объем списания напрямую коррелирует с инвестициями регионов в инфраструктурные проекты: модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, программы расселения аварийного жилья, обновление общественного транспорта и другие инициативы по развитию территорий. Такой подход призван стимулировать региональные власти активно вкладываться в экономику и социальную сферу, что, по словам аналитика, должно привести к положительным долгосрочным экономическим эффектам.