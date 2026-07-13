Кого отпустят на удаленку из-за топливного кризиса и выгодно ли это — мнения чиновников и экспертов

«Важно помнить: с точки зрения Трудового кодекса, перевод на дистанционную работу требует оформления допсоглашения. Однако в условиях чрезвычайной ситуации (а режим повышенной готовности — это именно она) можно использовать форс-мажор. Рекомендую работодателям не тянуть: издайте приказ, оповестите людей и зафиксируйте средства коммуникации. Отдельно отмечу момент с опозданиями. Федерация независимых профсоюзов уже заявила, что очереди на заправки — это уважительная причина для опоздания. Работодателям сейчас невыгодно наказывать сотрудников за это, ведь завтра они сами могут встать в ту же пробку за бензином», — комментирует эксперт.