Кого отпустят на удаленку из-за топливного кризиса и выгодно ли это — мнения чиновников и экспертов

«Режим экономии» добрался до офисов.
В Новосибирской области введен режим повышенной готовности. Согласно постановлению регионального правительства, руководителям ведомств и подведомственных учреждений предписано использовать топливо только для первоочередных задач, а жителям — ограничить поездки на личных автомобилях.
Но главный пункт документа касается бизнеса. Власти рекомендуют работодателям (не связанным с жизнеобеспечением населения) перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Цель — снизить объемы потребления топлива «без нарушения социальных и экономических процессов».
Аналогичные меры приняты и в Томской области, где акцент сделан на госаппарате: чиновникам рекомендовано проводить совещания онлайн и минимизировать служебные разъезды. По оценкам властей, только госорганы региона тратят около 15 тысяч литров топлива в месяц. Перевод части сотрудников на «удаленку» может существенно разгрузить заправки.
Кому точно придется работать из дома?
Рекомендации властей в первую очередь касаются офисных работников и представителей административно-управленческого персонала. Это те, чья работа не требует физического присутствия на производстве, в больницах или на объектах жизнеобеспечения.
Под разнарядку попадают:
IT-специалисты и сотрудники колл-центров;
бухгалтерия, юристы, маркетологи и HR-отделы;
госслужащие и работники административных департаментов;
любые сотрудники, чьи задачи можно решить через Zoom или мессенджеры.
При этом экстренные службы, медики, аграрии и работники торговли топливом останутся на своих местах — их заправляют в приоритетном порядке.
Алексей Петров, экономист, аналитик рынка труда:
"Перевод масс сотрудников на удаленку — это вынужденная, но логичная мера. С точки зрения макроэкономики, мы снижаем мгновенное потребление бензина, разгружаем АЗС и логистику. Если 20−30% офисных работников перестанут ежедневно ездить на машинах, это может дать ощутимую экономию в масштабах региона — до 10−15% от обычного расхода топлива в частном секторе.
Однако есть обратная сторона: рост коммунальных расходов (электричество, интернет) ляжет на плечи сотрудников, а бизнесу придется перестраивать внутренние процессы. Для малых предприятий это может быть ударом по производительности. Если коллапс затянется, нас ждет не только экономия топлива, но и стагнация в сферах, где удаленка работает плохо".
Мария Соколова, директор по персоналу консалтинговой компании, считает, что для многих организаций рекомендации властей станут лакмусовой бумажкой. Те фирмы, у которых уже выстроены цифровые процессы, перейдут на удаленку за день и не заметят потери эффективности. Те, кто привык контролировать персонал «вручную», столкнутся с хаосом.
«Важно помнить: с точки зрения Трудового кодекса, перевод на дистанционную работу требует оформления допсоглашения. Однако в условиях чрезвычайной ситуации (а режим повышенной готовности — это именно она) можно использовать форс-мажор. Рекомендую работодателям не тянуть: издайте приказ, оповестите людей и зафиксируйте средства коммуникации. Отдельно отмечу момент с опозданиями. Федерация независимых профсоюзов уже заявила, что очереди на заправки — это уважительная причина для опоздания. Работодателям сейчас невыгодно наказывать сотрудников за это, ведь завтра они сами могут встать в ту же пробку за бензином», — комментирует эксперт.
Что говорит федеральный центр?
На уровне правительства РФ регионам предписано не просто экономить, а выстроить эффективную систему распределения топлива. Вице-премьер Александр Новак поставил две задачи:
Повысить эффективность использования топлива;
Обеспечить приоритетную поддержку сельхозпроизводителей (для них перебои критичны в сезон уборки).
Также введен постоянный мониторинг наличия топлива на АЗС и цен. Данные будут поступать в федеральный центр ежедневно, чтобы оперативно корректировать поставки.
Для многих сотрудников переход на работу из дома в разгар бензинового кризиса — это способ сэкономить время и нервы. Однако экономисты предупреждают: если удаленка затянется на недели, это может привести к снижению зарплат (из-за падения производительности) и росту социальной напряженности в коллективах, непривычных к такому формату.
Пока же рекомендации — это именно рекомендации. Но игнорировать их не стоит: в условиях дефицита топлива лишняя поездка на работу может обернуться многочасовым стоянием в очереди на заправке или полным баком воздуха.