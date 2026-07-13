«Сильное недовольство»: Хабиров прокомментировал бензиновый кризис в Башкирии

Напомним, ранее власти ввели запрет на заправку топлива в канистры на АЗС. В Башкирии возник искусственный ажиотаж вокруг бензина, несмотря на заявления Минпрома региона о том, что производство топлива сохраняется в прежнем объеме. Также нефтяники республики говорили о том, что дефицита горючего нет. Из-за повышенного спорса, который по стране увеличился на 20−30%, власти были вынуждены увеличить поставки в полтора раза. Те, кто не поддался панике, просили ограничить продажу топлива из-за невозможности заправиться. Ранее также глава Башкирии заявил, что такая ситуация могла возникнуть именно из-за трудностей с логистикой. Позже Радий Хабиров поручил проверить компании, завышающие цены на бензин.