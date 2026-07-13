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«Сильное недовольство»: Хабиров прокомментировал бензиновый кризис в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе прокомментировал бензиновый кризис в республике.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Ситуация на рынке автомобильного топлива вызывает сильное недовольство, недоумение наших жителей», — подчеркнул глава региона.

На прошлой неделе, по его словам, принимались все необходимые меры, чтобы обеспечить заправки топливо.

Напомним, ранее власти ввели запрет на заправку топлива в канистры на АЗС. В Башкирии возник искусственный ажиотаж вокруг бензина, несмотря на заявления Минпрома региона о том, что производство топлива сохраняется в прежнем объеме. Также нефтяники республики говорили о том, что дефицита горючего нет. Из-за повышенного спорса, который по стране увеличился на 20−30%, власти были вынуждены увеличить поставки в полтора раза. Те, кто не поддался панике, просили ограничить продажу топлива из-за невозможности заправиться. Ранее также глава Башкирии заявил, что такая ситуация могла возникнуть именно из-за трудностей с логистикой. Позже Радий Хабиров поручил проверить компании, завышающие цены на бензин.