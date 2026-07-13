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ЕС нарастил импорт с «Ямала СПГ» до рекорда перед запретом

В первом полугодии 2026 года европейские страны импортировали с российского проекта «Ямал СПГ» рекордный объем сжиженного природного газа, выбрав практически всю продукцию завода за несколько месяцев до того, как в ЕС вступит в силу запрет на поставки российского газа, пишет Financial Times.

В первом полугодии 2026 года европейские страны импортировали с российского проекта «Ямал СПГ» рекордный объем сжиженного природного газа, выбрав практически всю продукцию завода за несколько месяцев до того, как в ЕС вступит в силу запрет на поставки российского газа, пишет Financial Times.

Согласно данным аналитической компании Kpler, закупки стран Евросоюза у «Ямала СПГ», контролируемого российским НОВАТЭКом, достигли 9,89 млн тонн — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам неправительственной организации Urgewald, суммарная стоимость этих поставок могла составить около €6 млрд.

Крупнейшими покупателями в Европе стали Франция, Бельгия и Испания, импортировавшие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн т. Действующие правила ЕС уже запрещают приобретение российского СПГ по краткосрочным контрактам, поэтому каждая партия, направляющаяся в Европу, требует подтверждения от таможенных органов страны-импортера, что сделка заключена в рамках долгосрочного соглашения. С 1 января 2027 года вступает в силу запрет ЕС на долгосрочный импорт российского СПГ.

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