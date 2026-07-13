ЕС нарастил импорт с «Ямала СПГ» до рекорда перед запретом

Крупнейшими покупателями в Европе стали Франция, Бельгия и Испания, импортировавшие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн т. Действующие правила ЕС уже запрещают приобретение российского СПГ по краткосрочным контрактам, поэтому каждая партия, направляющаяся в Европу, требует подтверждения от таможенных органов страны-импортера, что сделка заключена в рамках долгосрочного соглашения. С 1 января 2027 года вступает в силу запрет ЕС на долгосрочный импорт российского СПГ.