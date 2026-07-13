На «КАМАЗе» начался двухнедельный корпоративный отпуск

В штатном режиме в дни отпуска продолжат работать сотрудники, занятые реализацией продукции, составлением отчетности, расчетом зарплаты, кадровым делопроизводством, обработкой распорядительной документации, согласованием договоров, а также те, кто обеспечивает жизнедеятельность зданий и ремонт оборудования. Их ежегодные отпуска будут предоставлены в течение года по утвержденному графику.