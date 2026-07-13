На «КАМАЗе» начался двухнедельный корпоративный отпуск

Согласно сообщению, в мае руководство автогиганта пересмотрело график летнего отпуска, сократив его с трёх недель до двух. Даты скорректировали на фоне увеличения заказов, связанных с расширением продаж автомобилей нового модельного ряда К5, спрос на которые стабильно растет.
«Уменьшена продолжительность корпоративного летнего отпуска. Это позволит продлить период активной работы производства и выпустить дополнительный объем без ущерба для качества», — отмечал ранее генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.
В штатном режиме в дни отпуска продолжат работать сотрудники, занятые реализацией продукции, составлением отчетности, расчетом зарплаты, кадровым делопроизводством, обработкой распорядительной документации, согласованием договоров, а также те, кто обеспечивает жизнедеятельность зданий и ремонт оборудования. Их ежегодные отпуска будут предоставлены в течение года по утвержденному графику.
Сергей Когогин в интервью корпоративному изданию рассказал, как компания укрепила позиции на рынке, когда сотрудникам повысят зарплаты и начнет восстанавливаться спрос на грузовики.
Генеральный директор «КАМАЗа» по итогам полугодия дал развернутое интервью «Вестям КАМАЗа». Он сообщил, что предприятие укрепляет позиции на рынке тяжелых грузовиков. По данным аналитического агентства «Автостат», доля компании выросла до 39%.