В Казахстане изменят правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах

В частности, в правилах урегулированы права и обязанности пассажиров и авиакомпаний, в том числе условия возврата билетов. Особое внимание уделено защите прав пассажиров, вопросам обслуживания, включая лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и беременных женщин, а также порядку предоставления услуг при задержках и отменах рейсов.