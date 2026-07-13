Жители Прикамья за 2-й квартал 2026 оставили на чай 14,5 млн рублей через сервис Сбера

«Ежемесячно пермяки оставляют на чай более 4 миллионов рублей. А в июне, когда нагрузка на заведения была пиковой, эта сумма превысила 5 миллионов. Культура чаевых — это не просто способ сказать “спасибо”. Для персонала заведения — это реальная мотивация и дополнительный заработок, который помогает копить на мечту и заряжает работать еще лучше, а для гостей — это быстрый способ выразить благодарность за хорошее обслуживание. Напомню, что благодарить за отличный сервис можно не только официантов. Наш сервис доступен бьюти-мастерам, курьерам, водителям, тренерам и всем, кто работает в сфере услуг».