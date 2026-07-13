Движение транспорта у памятника Славы в Воронеже возобновили спустя неделю

В Воронеже возобновили движение по трёхполосному участку Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова. Ограничение сняли поздним вечером в воскресенье, 12 июля, после того, как специалисты завершили ремонтные работы на канализационном коллекторе и восстановили дорожное покрытие. Об этом сообщили в городской администрации.
Сейчас вновь открыт проезд из центра в направлении памятника Славы, а также по улице Хользунова в направлении улицы Шишкова.
Кроме того, общественный транспорт запустили по прежним схемам движения, а троллейбусы вновь вышли на линии.
Напомним, что повреждение на канализационном коллекторе на Московском проспекте обнаружили 5 июля. Аварийно-восстановительные работы продолжались четыре дня. Специалисты заменили 22 метра повреждённого участка коллектора. Сейчас трубопровод работает в штатном режиме.