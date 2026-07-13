Движение транспорта у памятника Славы в Воронеже возобновили спустя неделю

В Воронеже возобновили движение по трёхполосному участку Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова. Ограничение сняли поздним вечером в воскресенье, 12 июля, после того, как специалисты завершили ремонтные работы на канализационном коллекторе и восстановили дорожное покрытие. Об этом сообщили в городской администрации.