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Движение транспорта у памятника Славы в Воронеже возобновили спустя неделю

Ограничение действовало в связи с устранением коммунальной аварии.

В Воронеже возобновили движение по трёхполосному участку Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова. Ограничение сняли поздним вечером в воскресенье, 12 июля, после того, как специалисты завершили ремонтные работы на канализационном коллекторе и восстановили дорожное покрытие. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас вновь открыт проезд из центра в направлении памятника Славы, а также по улице Хользунова в направлении улицы Шишкова.

Кроме того, общественный транспорт запустили по прежним схемам движения, а троллейбусы вновь вышли на линии.

Напомним, что повреждение на канализационном коллекторе на Московском проспекте обнаружили 5 июля. Аварийно-восстановительные работы продолжались четыре дня. Специалисты заменили 22 метра повреждённого участка коллектора. Сейчас трубопровод работает в штатном режиме.

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