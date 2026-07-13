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Бочаров: 6,5 тонн урожая планируют собрать в регионе

Целевые показатели для Волгоградской области в рамках начавшейся уборочной кампании.

Целевые показатели для Волгоградской области в рамках начавшейся уборочной кампании озвучил сегодня, 13 июля, глава региона Андрей Бочаров на оперативном совещании. Уборка в области началась с озимых зерновых культур и ранних культур овощей.

В настоящее время работу по выполнению стоящих перед субъектом задач в целях обеспечения продовольственной безопасности координирует областной штаб. При этом особое внимание уделяется обеспечению сельхозтоваропроизводителей региона горюче-смазочными материалами, а также выполнению в полном объеме мероприятий противопожарной безопасности.

Андрей Бочаров назвал темпы уборочной кампании достаточно высокими и озвучил планы аграриев.

— Целевой показатель Министерства сельского хозяйства России для Волгоградской области на текущий 2026 год определен в объеме не менее 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. К настоящему времени урожай капусты, огурцов, лука, томатов, других овощей открытого грунта превысил 18,5 тыс. тонн. Убрано чуть более 3% площадей под овощными культурами. Целевой показатель по сбору овощей в текущем году — более 1 млн тонн, — озвучил данные Андрей Бочаров.

Господдержка сельхозпроизводителей, заверил губернатор, оказывается в полном объеме.

Глава региона поручил поручил также в ближайшее время в рамках работы областного совета по вопросам развития сельских территорий и АПК рассмотреть ход проведения уборочной кампании и принять все необходимые меры для достижения намеченных целевых показателей.