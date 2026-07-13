Бочаров: 6,5 тонн урожая планируют собрать в регионе

— Целевой показатель Министерства сельского хозяйства России для Волгоградской области на текущий 2026 год определен в объеме не менее 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. К настоящему времени урожай капусты, огурцов, лука, томатов, других овощей открытого грунта превысил 18,5 тыс. тонн. Убрано чуть более 3% площадей под овощными культурами. Целевой показатель по сбору овощей в текущем году — более 1 млн тонн, — озвучил данные Андрей Бочаров.