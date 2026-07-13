Нижегородская область вошла в лидеры по скорости трудоустройства

Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров России по скорости трудоустройства населения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на результаты анализа Минтруда РФ по итогам модернизации службы занятости.
По итогам первого квартала 2026 года среднее время поиска работы в регионе составило 23 дня. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 22 дня, а в 2024-м достигал 63 дней. Власти связывают результаты с модернизацией центров занятости, которая проводилась в рамках федерального проекта «Управление рынком труда».
Как отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин, практики региона вошли в число лучших на федеральном уровне. Сейчас в области также удалось сократить среднюю продолжительность нахождения безработных на регистрационном учете до 58 дней, а всего за время реализации проекта модернизировано 54 центра занятости.
Ранее сообщалось, что спрос на строителей и рабочий персонал вырос в Нижегородской области в июне.