Нижегородская область вошла в лидеры по скорости трудоустройства

По итогам первого квартала 2026 года среднее время поиска работы в регионе составило 23 дня. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 22 дня, а в 2024-м достигал 63 дней. Власти связывают результаты с модернизацией центров занятости, которая проводилась в рамках федерального проекта «Управление рынком труда».