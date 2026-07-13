Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают

«Для того, чтобы оперативно обрабатывать и производить выплату в каждой администрации созданы соответствующие рабочие группы, комиссии, которые в проактивном режиме сразу же вышли в адреса и одновременно производят и сбор документов, и оформляют соответствующее заключение об установлении фактов проживания и нарушения условий жизнедеятельности для того, чтобы ускорить процесс… формирования списка, назначения и предоставления выплат», — добавил он.