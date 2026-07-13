Нижегородская область вошла в число лидеров по скорости трудоустройства

По сравнению с 2024 годом средний срок поиска работы сократился почти втрое — с 63 до 23 дней. При этом показатель практически сохранился на уровне прошлого года, несмотря на изменения ситуации на рынке труда. Также в регионе остается стабильной работа с безработными: средняя продолжительность пребывания на регистрационном учете в центрах занятости сейчас составляет 58 дней.