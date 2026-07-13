Лукашенко поставил задачи перед началом массовой уборки зерновых

«Зерно хотя бы раз пропустить надо через сушилку, а то и два. Поэтому сушильное хозяйство — это жесткое требование. Ну и комбайны. Я думаю, уже на каждый комбайн по одному механизатору, а то и по два», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.