Лукашенко поставил задачи перед началом массовой уборки зерновых

По словам главы государства, среди основных задач, которые нужно решать перед стартом массовой уборки, — готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправные зернотоки.
«Зерно хотя бы раз пропустить надо через сушилку, а то и два. Поэтому сушильное хозяйство — это жесткое требование. Ну и комбайны. Я думаю, уже на каждый комбайн по одному механизатору, а то и по два», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
При этом министр сельского хозяйства республики Юрий Горлов заверил президента, что по каждому комбайну уже есть фамилия, имя, отчество механизаторов.
Однако Лукашенко считает, что так должно быть не только на комбайны, но и на тракторы.
«На энергонасыщенную технику должны быть толковые люди. И на той технике (менее мощной — Sputnik), она непростая. Но это — главное», — добавил белорусский лидер.