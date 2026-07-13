На каком этапе находится проект железнодорожного вокзала Алматы-3

По данным акимата Алматы, в настоящее время материалы технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Строительство вокзала Алматы-3 на перегоне Бурундай — Аксенгир с развитием станции для пассажирского и грузового движения» находятся на рассмотрении в РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан (Госэкспертиза).
Что до сроков, они пока не называются, равно как и конкретные бюджеты.
«Точные технико-экономические показатели проекта, в том числе его фактическая стоимость, источник финансирования и сроки реализации, будут определены после получения положительного заключения госэкспертизы по технико-экономическому обоснованию проекта», — подчеркнули в акимате.
Однако, рассуждая о будущем пассажиропотоке и грузообороте объекта, городское начальство почему-то ведет отчет с 2032 года.
Так, согласно прогнозным расчетам, ожидаемый объем отправления пассажиров составит:
- 2032 год — 0,753 млн человек;
- 2036 год — 0,953 млн человек;
- 2041 год — 1,328 млн человек;
- 2046 год — 1,466 млн человек.
А прогнозируемый объем грузоперевозок через новую станцию Алматы-3 для обслуживания Индустриальной зоны № 2 в период 2032—2046 годов составит 3,95 млн тонн в год.
Вместе с тем уже известно, что в рамках реализации проекта предусмотрено изъятие 52 земельных участков на территории города и 464 земельных участков на территории Карасайского района Алматинской области.
Строительство железнодорожного вокзала Алматы-3 направлено на перераспределение пассажиропотоков между существующими вокзалами Алматы, а также на обеспечение грузовых перевозок Индустриальной зоны № 2.
Новый вокзал позволит расширить транспортные связи Казахстана с соседними странами, а также улучшить межрегиональное сообщение. По результатам анализа, проведенного АО «НК “Қазақстан темір жолы” и АО “Пассажирские перевозки”, после ввода в эксплуатацию вокзала Алматы-3 на него будет перераспределено порядка 27% пассажиропотока, который в настоящее время обслуживается вокзалами Алматы-1 и Алматы-2. При этом, с учетом прогнозируемого ежегодного роста численности населения на уровне около 2%, общий объем пассажирских перевозок будет увеличиваться».
И добавили: согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, вокзал Алматы-3 будет построен с применением современных инженерных, технологических и инфраструктурных решений, соответствующих действующим требованиям к объектам железнодорожной инфраструктуры.
Окончательные технические характеристики будут определены по итогам завершения проектирования и прохождения государственной экспертизы.
Предложение обеспечить Алматы третьим ж/д вокзалом прозвучало еще в 2021 году — его озвучило АО «Казахстан темир жолы», заявив о необходимости станции для разгрузки грузовых потоков. Впрочем, речь шла и о пассажирских перевозках — население Алатауского, Наурызбайского районов смогло бы прибывать в город, не заезжая на Алматы-2.
Год спустя решение вроде как было принято окончательно. Гораздо позже, в 2024-м, заявлялись сроки — 2026−2027 годы.