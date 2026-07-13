На каком этапе находится проект железнодорожного вокзала Алматы-3

Новый вокзал позволит расширить транспортные связи Казахстана с соседними странами, а также улучшить межрегиональное сообщение. По результатам анализа, проведенного АО «НК “Қазақстан темір жолы” и АО “Пассажирские перевозки”, после ввода в эксплуатацию вокзала Алматы-3 на него будет перераспределено порядка 27% пассажиропотока, который в настоящее время обслуживается вокзалами Алматы-1 и Алматы-2. При этом, с учетом прогнозируемого ежегодного роста численности населения на уровне около 2%, общий объем пассажирских перевозок будет увеличиваться».