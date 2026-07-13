Самый высокогорный мост строят в Казахстане

Проект предусматривает строительство современной двухполосной дороги III технической категории. Она должна обеспечить безопасное и круглогодичное транспортное сообщение. Одним из ключевых объектов станет мост через реку Пихтовка. Его длина составит 175 метров, а высота опор достигнет 45 метров. После завершения строительства он станет самым высокогорным мостом Казахстана.