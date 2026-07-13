Самый высокогорный мост строят в Казахстане

В Восточно-Казахстанской области продолжается реконструкция дороги в обход Осиновского перевала. Новый участок заменит сложный горный серпантин, который долгие годы считался одним из самых опасных на востоке страны.
Проект предусматривает строительство современной двухполосной дороги III технической категории. Она должна обеспечить безопасное и круглогодичное транспортное сообщение. Одним из ключевых объектов станет мост через реку Пихтовка. Его длина составит 175 метров, а высота опор достигнет 45 метров. После завершения строительства он станет самым высокогорным мостом Казахстана.
Сейчас завершено возведение шести из восьми опор. Строительство оставшихся конструкций продолжается, а открыть движение по мосту планируют уже этой осенью.