Глава администрации Советска пожаловался на проблемы с поставкой битума и асфальта

«Доставка в регион таких необходимых материалов, как минеральный порошок и битум осуществляется железнодорожными паромами. Из-за неблагоприятных погодных условий и штормов возникли краткосрочные задержки в транспортировке грузов, — уточнили в пресс-службе. — На сегодняшний день все четыре железнодорожных парома вышли на линию, продолжаются поставки дорожно-строительных материалов в регион».