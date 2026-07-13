Глава администрации Советска пожаловался на проблемы с поставкой битума и асфальта

В Калининградской области отмечалась задержка с поставкой асфальта и битума. О проблеме в ходе прямого эфира в Центре управления регионом сообщал глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.
«С асфальтом проблема. С битумом проблема. Ну, мы все знаем, какая сейчас ситуация. Мировая и в России», — сообщил Данилов, но не стал раскрывать подробности.
В пресс-службе правительства области «Новому Калининграду» уточнили, что «в настоящее время запланированные дорожные работы на территории Калининградской области ведутся в соответствии с утвержденными графиками».
«Доставка в регион таких необходимых материалов, как минеральный порошок и битум осуществляется железнодорожными паромами. Из-за неблагоприятных погодных условий и штормов возникли краткосрочные задержки в транспортировке грузов, — уточнили в пресс-службе. — На сегодняшний день все четыре железнодорожных парома вышли на линию, продолжаются поставки дорожно-строительных материалов в регион».
Напомним, что в мае 2023 года власти Калининграда сообщали о приобретении рециклера, который может перерабатывать старый асфальт в новый.
«Это рециклер st1000, который предназначен для регенерации асфальтной крошки и кускового асфальта, — поясняли в пресс-службе горадминистрации. — Это происходит прямо на месте раскопок, нужно лишь добавить битум и включить дизельную горелку».