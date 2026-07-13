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VK прокомментировал введенные против него санкции ЕС

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. VK заявил РИА Новости, что санкции ЕС не влияют на работу компании, включая «Макс», сервисы доступны пользователям в привычном режиме.

«Санкции ЕС не влияют на работу VK и “Макса”. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», — рассказали в компании.

ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс», соответствующее решение Совета ЕС ранее в понедельник опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

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