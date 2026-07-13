VK прокомментировал введенные против него санкции ЕС

ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс», соответствующее решение Совета ЕС ранее в понедельник опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.