Какие банки вошли в число самых надежных в РФ?

Клиенты ВТБ не просто доверяют банку, но и готовы рекомендовать его близким. В открытом опросе, где респондентов просили назвать один банк, который они однозначно порекомендовали бы своим родственникам, друзьям или знакомым, ВТБ занял второе место. Доля тех, кто, напротив, не стал бы рекомендовать банк, стала одной из самых низких среди крупнейших банков.