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Волгоград занял 65 место в рейтинге доступности жилья в России

При этом цены на жилье стали снижаться.

Волгоградская область заняла 65 место в рейтинге регионов России по доступности жилья для семей с одним ребенком. Как показало исследование РИА Новости, доступным жилье в регионе назвать нельзя.

Лидируют в рейтинге Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ — там семьям с одним ребенком нужно менее трех лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров. В лидирующую группу вошли также Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Чукотка.

Замыкают рейтинг Крым, где семьям требуется не менее 13,5 года, Севастополь — 13,1 года и Дагестан — 12,1 года.

По данным экспертов, в среднем по России доступность жилья снизилась из-за роста цен на квадратный метр на 9,3% и снижения ставок по депозитам, несмотря на рост медианных зарплат на 17%. Минимально возможный срок накопления на квартиру вырос по сравнению с 2025 годом в 75 регионах.

Волгоградцам, планирующим накопить на жилье собственными средствами, стоит учитывать текущие ставки по банковским депозитам и медианную зарплату в регионе при расчете реального срока накопления.

Среднероссийская стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке составляет 7,6 млн рублей, пишет РИА.

Ранее сообщалось о сносе двух домов в Волгограде.

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