Волгоград занял 65 место в рейтинге доступности жилья в России

Волгоградская область заняла 65 место в рейтинге регионов России по доступности жилья для семей с одним ребенком. Как показало исследование РИА Новости, доступным жилье в регионе назвать нельзя.
Лидируют в рейтинге Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ — там семьям с одним ребенком нужно менее трех лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров. В лидирующую группу вошли также Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Чукотка.
По данным экспертов, в среднем по России доступность жилья снизилась из-за роста цен на квадратный метр на 9,3% и снижения ставок по депозитам, несмотря на рост медианных зарплат на 17%. Минимально возможный срок накопления на квартиру вырос по сравнению с 2025 годом в 75 регионах.
Волгоградцам, планирующим накопить на жилье собственными средствами, стоит учитывать текущие ставки по банковским депозитам и медианную зарплату в регионе при расчете реального срока накопления.
Среднероссийская стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке составляет 7,6 млн рублей, пишет РИА.
Ранее сообщалось о сносе двух домов в Волгограде.