Спрос на строителей в Нижегородской области за месяц вырос почти на 30%

Как отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, даже в сезон отпусков работодатели не снижают темпы найма. Многие компании уже сейчас создают кадровый резерв, чтобы избежать нехватки сотрудников во второй половине года. Рост вакансий в сфере образования эксперты связывают с подготовкой к новому учебному году, а увеличение числа предложений для рабочих — с необходимостью закрыть производственные задачи.