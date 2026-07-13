Российский бизнес призвали готовиться к работе без нейросетей Китая

Решение Пекина не станет шоком: за последние пару лет россияне привыкли подстраиваться под ограничения международных ИИ-сервисов — переключаться на VPN, следить, какой сервис еще работает, держать в запасе альтернативы. Если ограничения затронут и Китай, для пользователей изменится не сам принцип, а его масштаб: точек входа, которые еще можно не обходить, останется просто меньше.