В Свердловской области подорожали овощи

Репчатый лук подорожал на 6,45% до 65,14 рубля за килограмм. Цена на свеклу выросла на 8,98%. Она в среднем составляет 59,74 рубля за килограмм. Куриное мясо стало дороже на 3,3%. В регионе приобрести курицу можно до 232 рублей за килограмм.