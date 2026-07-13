УКВЗ поставил 10 новых низкопольных трамваев в Екатеринбург

Каждый трамвай вмещает до 261 пассажира, из них 64 — на сидячих местах. В салоне предусмотрены места для маломобильных пассажиров и аппарели для удобной посадки и высадки. Для комфорта установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и система климат-контроля.