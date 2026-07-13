УКВЗ поставил 10 новых низкопольных трамваев в Екатеринбург

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Роскосмос) начал поставку трамваев в Екатеринбург. В начале июня УКВЗ заключил контракт с АО «Сбербанк Лизинг» на 50 трехсекционных вагонов модели 71−639 «Кастор» с 100% низким полом. Первые десять уже переданы заказчику, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.
Каждый трамвай вмещает до 261 пассажира, из них 64 — на сидячих местах. В салоне предусмотрены места для маломобильных пассажиров и аппарели для удобной посадки и высадки. Для комфорта установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и система климат-контроля.
По условиям контракта, до 30 сентября завод должен поставить 20 вагонов, оставшиеся 30 — до 25 декабря.