Волгоградское здание украсило керамическое панно в стиле Альфонса Мухи

Краевед Роман Шкода обнаружил в Волгограде здание, которое впервые с 1915 года украсило керамическое панно в стиле Альфонса Мухи — этот представитель стиля ар-нуво творил на рубеже конца XIX — начала ХХ века.
Автор панно на многоэтажке на улице Бакинской — художник Евгений Павлюченко.
«Теперь своё ар-нуво есть и в Волгограде!», — пишет краевед, поделившийся фото.
На панно изображены четыре музы, представляющие планетарий, фонтан «Искусство», арку 1-го шлюза на канале и пропилеи Центральной лестницы. Материалом для него стала настоящая керамика, так что есть надежда, что любоваться этими образами смогут представители не одного поколения волгоградцев.
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