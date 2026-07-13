Волгоградское здание украсило керамическое панно в стиле Альфонса Мухи

На панно изображены четыре музы, представляющие планетарий, фонтан «Искусство», арку 1-го шлюза на канале и пропилеи Центральной лестницы. Материалом для него стала настоящая керамика, так что есть надежда, что любоваться этими образами смогут представители не одного поколения волгоградцев.