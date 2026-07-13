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Волгоградское здание украсило керамическое панно в стиле Альфонса Мухи

На панно изображены четыре музы, представляющие планетарий, фонтан «Искусство», арку 1-го шлюза на канале и пропилеи Центральной лестницы — такого не было с 1915 года.

Краевед Роман Шкода обнаружил в Волгограде здание, которое впервые с 1915 года украсило керамическое панно в стиле Альфонса Мухи — этот представитель стиля ар-нуво творил на рубеже конца XIX — начала ХХ века.

Автор панно на многоэтажке на улице Бакинской — художник Евгений Павлюченко.

«Теперь своё ар-нуво есть и в Волгограде!», — пишет краевед, поделившийся фото.

На панно изображены четыре музы, представляющие планетарий, фонтан «Искусство», арку 1-го шлюза на канале и пропилеи Центральной лестницы. Материалом для него стала настоящая керамика, так что есть надежда, что любоваться этими образами смогут представители не одного поколения волгоградцев.

Ранее vlg.aif.ru рассказал, что открылось глазам краеведов в разрытых рабочими на площади Павших Борцов рвах и почему свидетелей истории вывозят на свалку.